Спецоперация 06 июня 2023, 01:02 Минобороны России сообщило о ликвидации 8 танков Leopard Pxhere

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Вооруженные силы РФ отбили новую атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении. В ходе боя погибли свыше 1,5 тысяч украинских военных. Российские военные ликвидировали 28 танков, включая восемь Leopard, сообщило Минобороны.

«Общие потери украинских войск составили более 1500 украинских военнослужащих, 28 танков, из них восемь „Леопардов“ производства ФРГ, три колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин», — заявили в военном ведомстве.

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Украинские военные 5 июня продолжали вести наступления на Времевском выступе Южно-Донецкого направления. Накануне они понесли большие потери. После этого власти Киева переформировали остатки 23-й и 31-й механизированных бригад в отдельные сводные подразделения, которые и продолжили наступательные действия в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное.

Командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский ранее заявил, что в районе проведения спецоперации заметили танки Leopard из Германии. По словам комбата, около населенного пункта Новодонецкое наблюдали до 30 таких танков