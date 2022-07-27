Уничтожение Антоновского моста опровергли в Херсонской области

Антоновский мост в Херсоне не получил повреждений от обстрела со стороны ВСУ. Во вторник вечером в Херсоне прогремела серия взрывов, сообщил ТАСС со ссылкой на военно-гражданскую администрацию (ВГА) Херсонской области.

ВСУ обстреляли Херсон в 22:55 по московскому времени. Для перехвата сработала российская система ПВО.

«Антоновский мост не получил повреждений», — сообщил представитель ВГА.

На прошлой неделе украинские военные дважды обстреливали Антоновский мост из американских РСЗО HIMARS. Шесть ракет выпустили по Херсону 19 июля, пять из них сбили системы ПВО. Мост получил значительные повреждения.

В ночь на 21 июля ВСУ выпустили по Антоновскому мосту под Херсоном 12 ракет. Система противовоздушной обороны отразила удар. Российские военные нанесли ответный удар реактивной системой залпового огня.