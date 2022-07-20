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    20 июля 2022, 11:07

    Власти Херсонской области заявили о разрушении Антоновского моста после обстрелов ВСУ

    Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов: Антоновский мост фактически разрушен

    Александр Иванов

    Антоновский мост через реку Днепр в Херсонской области оказался фактически разрушен после обстрелов со стороны украинских войск. В случае продолжения атак он может рухнуть. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

    «Мост фактически разрушен. Если удары продолжатся, он может рухнуть», — сказал он ТАСС.

    ВСУ обстреляли Антоновский мост 19 июля. Стремоусов уточнял, что в тот день в направлении Херсона было выпущено шесть ракет, пять из них было сбито, но одна упала в районе Антоновского моста. Об этом написал RT.

    Утром 20 июля удары повторились, националисты выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS. Стремоусов подчеркнул, что власти Херсонской области в связи с этим усилят группировку сил противовоздушной обороны.

    Антоновский мост соединяет город Алешки с поселком Антоновка.