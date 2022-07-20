Власти Херсонской области заявили о разрушении Антоновского моста после обстрелов ВСУ

Антоновский мост через реку Днепр в Херсонской области оказался фактически разрушен после обстрелов со стороны украинских войск. В случае продолжения атак он может рухнуть. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Мост фактически разрушен. Если удары продолжатся, он может рухнуть», — сказал он ТАСС.

ВСУ обстреляли Антоновский мост 19 июля. Стремоусов уточнял, что в тот день в направлении Херсона было выпущено шесть ракет, пять из них было сбито, но одна упала в районе Антоновского моста. Об этом написал RT.

Утром 20 июля удары повторились, националисты выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS. Стремоусов подчеркнул, что власти Херсонской области в связи с этим усилят группировку сил противовоздушной обороны.

Антоновский мост соединяет город Алешки с поселком Антоновка.