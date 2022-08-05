Украинские националисты нанесли удар по следственному изолятору в Еленовке, применив артиллерийское дальнобойное вооружение НАТО, включая реактивную систему залпового огня HIMARS. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Выводы следователей подтвердили данные о кучности и точности попадания ракет в здание, где находились пленные украинские националисты. Украинские военные нанесли удар по собственным сослуживцам, чтобы устранить свидетелей совершенных преступлений, добавили в СК.

«Атака по Еленовке стала спланированным, умышленным действием со стороны украинской армии», — заявили в ведомстве.

В ночь на 29 июля украинские военные нанесли ракетный удар по СИЗО в Еленовке, где содержались плененные боевики запрещенного в России националистического батальона «Азов»*. Погибли 53 заключенных, еще 73 боевика получили ранения. Также пострадали восемь сотрудников учреждения.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация отправила специальную комиссию для расследования обстоятельств атаки на СИЗО.

*«Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.