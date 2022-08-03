Установлением фактов обстрела СИЗО в Еленовке займется миссия ООН

Специальная миссия ООН займется установлением фактов обстрела Следственного изолятора в поселке Еленовка Донецкой Народной Республики. О создании комиссии объявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

Он подчеркнул, что решение о создании миссии он принял после запросов от России и Украины о помощи в проведении расследования.

«Я принял решение в соответствии со своими полномочиями и возможностями запустить миссию по установлению фактов [обстрела СИЗО]», — привел заявление Гутерриша ТАСС.

Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что все собранные миссией факторы не смогут лечь в основу для возможного уголовного производства. В данный момент идет подготовка задач, которые встанут перед участниками миссии. Об итогах этого мероприятия уведомят правительства России и Украины.

Заместитель министра обороны России Александр Фомин сообщил, что удар по следственному изолятору в Еленовке, где находились боевики батальона «Азов»*, нанесли украинские военные. Это произошло после выполнения требований Киева перевести членов националистического объединения именно в это учреждение.

Фомин отметил, что снаряд из американской ракетной системами залпового огня HIMARS попал в корпус изолятора менее чем через сутки после появления в открытом доступе показаний первого пленного. Представитель Минобороны не исключил, что так киевский режим устранял свидетелей своих преступлений против жителей Украины.

Замминистра добавил, что из 193 человек, которые находились в изоляторе погибли 50 военнопленных, ранения получили 73 боевика и восемь сотрудников СИЗО.

*«Азов» — террористическая организация, запрещенная в России