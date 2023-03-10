Спецоперация 10 марта 2023, 09:29 Украину предупредили о фатальных последствиях наступления в Запорожской области Член ГСА Рогов: наступление ВСУ в Запорожской области может стать концом киевского режима Сайт президента Украины

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Последствием наступления в Запорожской области, которое, видимо, планируют ВСУ, может стать крах киевского режима. Об этом РИА «Новости» заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Если украинская армия сунется в Запорожскую область, то «получит сполна», пообещал он.

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ВСУ еще с середины февраля возводят укрепрайоны у границ Запорожской области и стягивают туда свои войска.

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«Если вашингтонский обком даст команду Зеленскому начать наступление в Запорожской области, то это может стать фатальным для всего киевского режима и украинской армии. <…> Это может стать концом режима Зеленского», — предупредил Рогов.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заверил, что российские силы готовятся к возможному контрнаступлению ВСУ. ВС России создали достаточно крепкую, глубоко эшелонированную двойную линию обороны.

Владимир Рогов предполагал, что украинские войска могут предпринять попытку наступления в конце марта — начале апреля.