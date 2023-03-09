Власть 09 марта 2023, 12:13 ВСУ стянули 40 тысяч бойцов к поселку Пришиб в Запорожской области — Балицкий Глава Запорожья Балицкий: у поселка Пришиб находятся около 40 тысяч бойцов ВСУ Сайт президент Украины

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ВСУ стянули около 40 тысяч бойцов к поселку Пришиб Запорожской области, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. В эфире телеканала «Россия 24» он добавил, что военные готовы встретить эту группировку войск.

Врио главы Запорожской области рассказал, что российские военнослужащие создали крепкую двойную линию «как минимум глубокого эшелонирования». По его словам, бойцы готовы к потенциальному наступлению противника.

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«Мы видим группировку в районе 40 тысяч голов, которые сейчас находятся где-то в районе Пришиба. Мы эту группировку видим, разрозненную. Мы понимаем, что эта сила куда-то пойдет», — предположил Балицкий.

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Днем 9 марта глава региона заявил, что подписал постановление о начале формирования народного ополчения. Балицкий уточнил, что добровольцы смогут совмещать службу и работу, сообщил RT.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа напомнил, что ВСУ обстреляли российских военных на Запорожской АЭС. В связи с этим РФ направит ноту протеста, добавил он.