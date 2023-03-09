Спецоперация 09 марта 2023, 09:26 Линию обороны в Запорожской области укрепили перед возможным контрнаступлением ВСУ Врио губернатора Балицкий рассказал о создании двойной линии обороны в Запорожской области РИА «Новости»

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Российские войска подготовились к возможному контрнаступлению Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Они создали двойную эшелонированную линию обороны, рассказал в эфире «Россия 24» врио губернатора Евгений Балицкий. Его процитировал ТАСС.

«Мы готовимся к этому [контрнаступлению]. У нас достаточно крепкая двойная линия, как минимум глубоко эшелонированная. Военные докладывают, что готовы», — сказал он.

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ВСУ перебросили к населенному пункту Пришиб на подконтрольной территории, по словам Евгения Балицкого, около 40 тысяч военнослужащих. Защиту региона обеспечивают военные, а администрация Запорожской области контролирует снабжение армии. С начала года, по его словам, на эти цели потратили около 400 миллионов рублей.

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ нарастили свою группировку вдоль линии боевого соприкосновения примерно на семь тысяч человек с середины февраля. Он предупредил о подготовке нападения в конце марта — начале апреля.