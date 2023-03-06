Спецоперация 06 марта 2023, 11:02 ВСУ спешно нарастили группировку войск в Запорожье Рогов: ВСУ нарастили группировку на Запорожском направлении до 30-32 тысяч человек Сайт президента Украины

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Группировку Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении за короткое время нарастили до 30-32 тысяч человек. Противник готовится к весеннему наступлению, рассказал ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Идет накопление сил, и очевидно все говорит, что это будет в конце марта — начале апреля», — сказал он.

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Если в середине февраля вдоль линии боевого соприкосновения стояли около 25 тысяч украинских бойцов, то теперь силы ВСУ увеличили до 30-32 тысяч. За трое суток в Запорожье перебросили 3,5 тысячи солдат, еще около 12 тысяч подвезли к границе Днепропетровской и Запорожской областей. Владимир Рогов считает, что для наступления украинским войскам потребуется 40 тысяч человек.

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В числе новобранцев — около трех тысяч бойцов, прошедших обучение в Великобритании. Владимир Рогов сказал, что их готовили в течение месяца. Он считает, что киевский режим решил попытаться перерезать сухопутный коридор в Крым.