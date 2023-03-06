06 марта 2023, 11:02
ВСУ спешно нарастили группировку войск в Запорожье
Рогов: ВСУ нарастили группировку на Запорожском направлении до 30-32 тысяч человек
Группировку Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении за короткое время нарастили до 30-32 тысяч человек. Противник готовится к весеннему наступлению, рассказал ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Идет накопление сил, и очевидно все говорит, что это будет в конце марта — начале апреля», — сказал он.
Реклама
Если в середине февраля вдоль линии боевого соприкосновения стояли около 25 тысяч украинских бойцов, то теперь силы ВСУ увеличили до 30-32 тысяч. За трое суток в Запорожье перебросили 3,5 тысячи солдат, еще около 12 тысяч подвезли к границе Днепропетровской и Запорожской областей. Владимир Рогов считает, что для наступления украинским войскам потребуется 40 тысяч человек.
Реклама
В числе новобранцев — около трех тысяч бойцов, прошедших обучение в Великобритании. Владимир Рогов сказал, что их готовили в течение месяца. Он считает, что киевский режим решил попытаться перерезать сухопутный коридор в Крым.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Обстановка в Запорожье
Запорожье
Запорожская область
Реклама
Реклама