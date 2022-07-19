Украинским боевикам плевать на жизни простых людей

Украинские военные начали изымать гражданскую технику у мирного населения оккупированных городов Донецкой Народной Республики, чтобы ухудшить их материальное положение после ухода с территории. Принудительная мобилизация жителей Донбасса в ряды ВСУ связана с нежеланием оставлять боеспособных мужчин для их вступления в ряды Народной милиции ДНР, считает член координационного совета Росгвардии, эксперт по ОДКБ Роман Насонов.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Определенные виды техники гражданского назначения всегда приписывались для их использования при необходимости в военное время. Речь идет о большегрузных автомобилях, тракторах, фурах. Сейчас же украинские военные изымают у мирных жителей Донбасса все. Это бандитизм.

Источник фото: РИА «Новости»

Украинские военные понимают, что оставляют эту территорию, и специально доставляют проблемы обычным людям. Это очередной способ, ссылаясь на некие законы войны, ухудшить материальное положение людей, которые остаются на этой территории.

Мобилизованные в ряды ВСУ простые жители Донбасса не дадут никакой помощи в бою, так как нет времени на подготовку и сколачивание из них подразделений. Это еще одна попытка не дать возможности населению призывного возраста вступить в ряды Народной милиции ЛНР и ДНР после освобождения территорий.

Нацисты хотели побед, а оказались в могиле

Российские военные поразили временный пункт дислокации «Правого сектора»*, уничтожив около 200 боевиков. Конечно, не стоит говорить, что это последняя опора гражданина Зеленского. Но то, что произошло поражение идеологически подготовленных укрофашистов, — абсолютно точный факт.

Источник фото: РИА «Новости»

Когда они маршировали по Крещатику, настроение было одно, когда происходит такое событие — совсем другое. Это больше психологическое воздействие на те идеологизированные подразделения, которые выдвинулись к району предполагаемых побед. Ну теперь вместо побед потерпели поражение.

Россия уничтожит нацистов

Министр обороны Сергей Шойгу дал указ поразить артиллерийские подразделения ВСУ, которые в нарушение всех действующих международных норм обстреливают мирное население городов Донбасса, уже не оккупированных украинским режимом. Успех этой задачи зависит от профессионализма наших военных, четко поставленной задачи, настроения и духа.

Источник фото: РИА «Новости»

Военных ждут напряженная борьба и потери с обеих сторон. Поверьте, в скором времени мы увидим победу. Предстоит отторжение тех украинских подразделений, которые сейчас выполняют нечеловеческие функции по поражению мирных городов, где нет воинских формирований.

*«Правый сектор» признан экстремистской организацией и запрещен в России.