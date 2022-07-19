Российские войска уничтожили 200 боевиков «Правого сектора»

Вооруженные силы РФ ударили по временной базе «Правого сектора»*. В результате атаки они уничтожили 200 националистов, сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, кроме этого ВС России высокоточным оружием уничтожили склады с американскими и европейскими боеприпасами в районе населенного пункта Беленькое Одесской области.

Также в Минобороны узнали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят принудительную мобилизацию жителей следующих городов: Артемовск, Часов Яр, Соледар, Дзержинск и ряда других. Набирают людей потому, что ВСУ несут значительные потери в личном составе и технике. Это касается 66-й и 72-й механизированных, 58-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой бригад. Для укомплектования соединений у местных жителей изымаются транспортные средства.

*«Правый сектор» — признан экстремистской организацией и запрещен в России.