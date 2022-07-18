Шойгу отдал приказ уничтожить позиции ВСУ, с которых они обстреливают Донбасс

Бойцы ВС РФ получили приказ уничтожить высокоточным оружием средства большой дальности ВСУ, из которых они ведут обстрелы городов Донбасса. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Министр обороны проинспектировал российскую группировку «Восток», которая задействована в спецоперации на Украине. Ее командующий генерал-лейтенант Рустам Мурадов в командном пункте доложил Шойгу о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника.

«Генерал армии Сергей Шойгу <…> дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми», — заявили в Минобороны. Сообщение процитировал ТАСС.

Шойгу отметил также усиление ударных возможностей группировки.