ВСУ принудительно мобилизовали жителей ряда городов ДНР
Минобороны РФ сообщило о принудительной мобилизации жителей ряда городов ДНР со стороны ВСУ
Вооруженные силы Украины принудительно мобилизовали мирных жителей ряда городов Донецкой Народной Республики. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
«Для восполнения потерь в 10-й горно-штурмовой, 58-й мотопехотной, 72-й и 66-й механизированных бригад ВСУ проводится принудительная мобилизация жителей указанных населенных пунктов», — заявил он.
По его словам, украинские военные провели мобилизацию в городах Дзержинск, Соледар, Часов Яр и Артемовск. Помимо этого, националисты изъяли транспортные средства у населения.
За прошедшие сутки российские военные уничтожили около 200 боевиков «Правого сектора»*, нанеся высокоточный удар по их базе.
*«Правый сектор» — признан экстремистской организацией и запрещен в России.