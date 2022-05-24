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    24 мая 2022, 08:16

    Украинские войска заминировали железные дороги и мосты в ДНР

    ВСУ при отступлении заминировали железные дороги и мосты в ДНР

    Максим Зинкин

    Украинские войска при отступлении со своих позиций в Донецкой Народной Республике минируют железные дороги, мосты и узловые станции, чтобы затруднить продвижение войск ДНР и ЛНР. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Российские саперы занимаются разминированием объектов, по которым пойдет снабжение войск Донбасса. Корреспондент также сообщил, что украинские военные при взрывах железных дорог никогда не предупреждают о своих намерениях местных жителей.

    При отступлении ВСУ закладывают боеприпасы не только на объекты инфраструктуры, но и в мирных домах и лесополосе.

    Военнослужащие ВС РФ заняты разминированием городского пляжа в Мариуполе, оставленные неонацистами боеприпасы представляют опасность для мирных жителей.

    Ранее сообщалось, что российские саперы за двое суток разминировали около сотни мин на территории металлургического завода «Азовсталь».