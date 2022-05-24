Украинские войска заминировали железные дороги и мосты в ДНР

Украинские войска при отступлении со своих позиций в Донецкой Народной Республике минируют железные дороги, мосты и узловые станции, чтобы затруднить продвижение войск ДНР и ЛНР. Об этом сообщило РИА «Новости».

Российские саперы занимаются разминированием объектов, по которым пойдет снабжение войск Донбасса. Корреспондент также сообщил, что украинские военные при взрывах железных дорог никогда не предупреждают о своих намерениях местных жителей.

При отступлении ВСУ закладывают боеприпасы не только на объекты инфраструктуры, но и в мирных домах и лесополосе.

Военнослужащие ВС РФ заняты разминированием городского пляжа в Мариуполе, оставленные неонацистами боеприпасы представляют опасность для мирных жителей.

Ранее сообщалось, что российские саперы за двое суток разминировали около сотни мин на территории металлургического завода «Азовсталь».