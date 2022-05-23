Военкор показал украинскую растяжку с гранатой в лесу вблизи донецкого поселка Рубцы

Националисты при отступлении в Донбассе минируют не только свои военные объекты, но также лесополосу и дома мирных жителей. Очередную растяжку нашел среди деревьев военкор РИА «Новости».

Ловушку установили вблизи поселка Рубцы Донецкой Народной Республики. Заметить такое невооруженным глазом могут только опытные участники боевых действий, потому что растяжки почти невидимы. Растяжка, которую нашел российский журналист, была сделана на уровне живота, а не глаз. Граната Ф-1 прикреплена к стволу дерева прозрачным скотчем, а тонкая леска, не дающая даже блика, протянута от частично сорванной чеки к соседнему дереву.

«Такие находки здесь случаются. Чем это плохо в лесу? Если подует ветерок и упадет ветка, у нас будет три секунды на то, чтобы отбежать», — рассказал журналист.

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