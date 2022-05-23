Российские саперы за двое суток обезвредили на «Азовстали» сотню мин

Началось разминирование металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, где скрывались националисты. Народная милиция ДНР показала в Telegram-канале, как трудятся саперы.

Работы проводятся с привлечением щупов, металлоискателей и спецтехники.

«Установлены противопехотные мины. Личный состав чувствует себя уверенно. За двое суток было уничтожено более 100 взрывоопасных предметов», — рассказал военнослужащий с позывным Бабай.

Площадь комбината достигает почти 11 квадратных километров. «Азовсталь» состоит из 41 цеха и 80 крупных помещений, представляя собой город в городе с сетью подземных ходов и убежищ. Националисты оборудовали в нем штабы, склады оружия и боеприпасов, укрепления. В мае они сдались в плен.