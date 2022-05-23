Работу российских саперов по разминированию пляжа в Мариуполе сняли на видео

Пляж Мариуполя был местом проведения ожесточенных боев украинских боевиков. На побережье осталось большое количество неразорвавшихся снарядов. Сейчас расчисткой территории от опасных предметов занимаются российские саперы. Кадры с места событий снял военный корреспондент газеты «Известия» Родион Северьянов.

Опрошенные журналистом военные рассказали, что специально прибрежную территорию не минировали, но большое количество несдетонировавших снарядов сделало пляж опасным для местных жителей.

Прямо в ходе съемок один из саперов обнаружил на месте неразорвавшийся снаряд. Военные вместе со съемочной группой ушли в укрытие, а специальный робот подорвал боеприпас.

Северьянов отметил, что большое количество замаскированных мин украинские боевики оставили на территории порта и освобожденного завода «Азовсталь».

«Разведчики и саперы нам показывали, что самодельные взрывные устройства маскировались под любые предметы. Могли спрятать взрывчатку в мобильный телефон, компас и даже консервную банку», — рассказал военкор.

После разминирования снарядов на пляже там остаются осколки, но военные пообещали, что все остатки боеприпасов соберут. Пока жителей Мариуполя на пляж не пускают.

На минувшей неделе находившиеся на территории завода «Азовсталь» украинские боевики сложили оружие. По данным Министерства обороны России, всего с предприятия вышли 2439 участников боевых действий.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что всех попавших в плен националистов с «Азовстали» ждет трибунал, который проведут власти ДНР.