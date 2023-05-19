19 мая 2023, 07:38
Украинские войска ударили по Волновахе ракетами неизвестной модификации
Комбат Ходаковский: ВСУ обстреляли Волноваху неизвестными ракетами
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окрестности Волновахи в Донецкой Народной Республике ракетами неизвестной модификации. Последствия обстрела в своем Telegram-канале показал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.
По его словам, подобные ракеты при разрыве практически не оставляют фрагментов, а после них остаются воронки «сродни снарядным большого калибра».
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«Судя по всему, ракеты не самонаводящиеся», — заключил Ходаковский.
Украинские войска 16 мая обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики из тяжелой артиллерии. Они выпустили 56 снарядов различного калибра в течение четырех часов. Под удар также попал Донецк. ВСУ открыли огонь по столице ДНР и на следующий день. В результате погибли пять человек, еще 14 получили ранения, в том числе ребенок.
Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил увеличение интенсивности обстрелов Донецка и других городов республики в последнее время со стороны украинских войск. Он подчеркнул, что российские силы делают все возможное для подавления огневых точек Вооруженных сил Украины.
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