Спецоперация 18 мая 2023, 14:00 Россия делает все возможное для снижения интенсивности обстрелов Донецка — Пушилин Пушилин: Россия делает все, чтобы снизить интенсивность обстрелов ДНР Официальный сайт ДНР / Telegram

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Российские силы делают все возможное для подавления огневых точек Вооруженных сил Украины (ВСУ) и снижения интенсивности обстрелов Донецка и других городов ДНР. Такое заявление сделал врио главы республики Денис Пушилин, написал ТАСС.

«Количество обстрелов действительно увеличилось, увеличилось и число раненых, погибших, поврежденной инфраструктуры», — процитировало издание Пушилина.

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По его словам, российские военные принимают исчерпывающие меры, чтобы купировать ситуацию.

Накануне, 17 мая, в результате обстрелов со стороны ВФУ погибли пять человек, писал врио главы ДНР в своем Telegram-канале. Более 20 человек получили ранения, среди пострадавших — 13-летний подросток.

Ранее Пушилин сообщал, что ситуация на Угледарском направлении остается стабильно напряженной.