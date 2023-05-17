Происшествия 17 мая 2023, 19:35 Пять жителей Донецка погибли в результате атаки ВСУ — мэр Мэр Донецка Кулемзин сообщил о 5 погибших и 14 раненых в результате обстрелов ВСУ РИА «Новости»

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Днем 17 мая украинские военные несколько раз обстреляли территорию Донецка. В результате атак погибли пять человек, еще 14 получили ранения, написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

В первой половине дня в Петровском районе города погибла женщина 1970 года рождения. Позже число жертв увеличилось.

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«В результате варварского обстрела магазина в Куйбышевском районе от снарядов фашистов погибли три мирных жителя, двоих ранило», — написал Кулемзин.

Позже от ударов ВСУ скончался мужчина 1970 года рождения. Он погиб на улице Петровского. Власти продолжат уточнять число погибших и пострадавших. По последним данным, в Куйбышевском районе города ранения получил 13-летний школьник.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что ВСУ обстреляли территорию республики из РСЗО пять раз в течение 17 мая. По Киевскому району Донецка выпустили 10 ракет со стороны населенного пункта Нетайлово.

Ранее украинские военные обстреляли ДНР из тяжелых артиллерийских орудий. За четыре часа по республике выпустили 56 снарядов.