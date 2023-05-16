Происшествия 16 мая 2023, 19:07 ВСУ за четыре часа выпустили 56 снарядов из тяжелой артиллерии по ДНР Представительство ДНР: ВСУ обстреляли республику снарядами из тяжелой артиллерии Pxhere

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение четырех часов 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР) из тяжелой артиллерии. Они выпустили 56 снарядов различного калибра, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР.

Под огнем ВСУ оказались несколько населенных пунктов ДНР. Украинская армия обстреляла Кировский, Куйбышевский, Киевский, Петровский районы снарядами 155-миллиметровых орудий и 152-миллиметровых.

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В этот же день из-за обстрелов со стороны ВФУ здание администрации, а также линии электропередачи в Горловке получили повреждения.

ВС России ликвидируют пункты дислокации подразделений ВСУ, склады с боеприпасами и техникой. Раннее российские военные уничтожили около 135 военных ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

Президент Украины Владимир Зеленский серьезно ошибся, оценивая мощь России. Это стало причиной неудач украинских военных на поле боя, несмотря на то, что киевскому режиму постоянно оказывают помощь западные страны.