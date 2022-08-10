Украинские войска попытались обстрелять закрытый мост под Херсоном

Вооруженные силы Украины 10 августа попытались обстрелять Антоновский мост через Днепр. Об этом ТАСС сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Прилетело в то же место, где уже была дыра, ее начали ремонтировать. Они стреляют по координатам», — сообщил он.

Замглавы ВГА уточнил, что новых повреждений не появилось.

Украинские военные регулярно обстреливают Антоновский мост — единственный автомобильный проезд, связывающий Херсон с областью. Они используют для этого американскую РСЗО HIMARS. Предыдущую атаку отразили в ночь на 9 августа.

Власти решили закрыть Антоновский мост на ремонт до 10 августа из-за повреждений. Однако возобновление движения пришлось отложить из-за очередной атаки, из-за которой сгорела будка строителей и бетономешалка, в конструкции появились новые бреши.

Одновременно с ремонтом моста через Днепр начали сооружать понтонную переправу из барж, которая станет его дублером. По словам Кирилла Стремоусова, ей не страшны обстрелы — даже если снаряд пробьет одну из барж, она не пойдет ко дну.