Система ПВО отразила ночной удар ВСУ по Херсонской области
Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов сообщил об обстреле региона со стороны ВСУ
ВСУ ночью обстреляли Херсонскую область, однако благодаря системе противовоздушной обороны снаряды не достигли цели. Об этом ТАСС рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Стреляли, стреляют они постоянно. ПВО отработала. Нет попаданий или разрушений», — сообщил он.
Накануне стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали Антоновский мост через Днепр американскими ракетами HIMARS. Люди не пострадали, однако сгорели будка строителей, восстанавливавших мост после предыдущих украинских обстрелов, и бетономешалка. Кроме того, в мосте появились новые бреши, поэтому восстановление движения по нему отложили. Ранее предполагалось, что оно возобновится 10 августа.
Антоновский мост — важный гражданский объект, единственный автомобильный переход через Днепр между Херсоном и областью. ВСУ били по нему уже несколько раз. Система ПВО отразила очередной удар 4 августа.