Система ПВО отразила ночной удар ВСУ по Херсонской области

ВСУ ночью обстреляли Херсонскую область, однако благодаря системе противовоздушной обороны снаряды не достигли цели. Об этом ТАСС рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Стреляли, стреляют они постоянно. ПВО отработала. Нет попаданий или разрушений», — сообщил он.

Накануне стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали Антоновский мост через Днепр американскими ракетами HIMARS. Люди не пострадали, однако сгорели будка строителей, восстанавливавших мост после предыдущих украинских обстрелов, и бетономешалка. Кроме того, в мосте появились новые бреши, поэтому восстановление движения по нему отложили. Ранее предполагалось, что оно возобновится 10 августа.

Антоновский мост — важный гражданский объект, единственный автомобильный переход через Днепр между Херсоном и областью. ВСУ били по нему уже несколько раз. Система ПВО отразила очередной удар 4 августа.