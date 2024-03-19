Спецоперация 19 марта 2024, 10:42 Украинские войска отступили одновременно с нескольких позиций под Авдеевкой Советник Кимаковский: ВСУ покинули позиции на нескольких участках под Авдеевкой РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины под натиском российской армии решили оставить несколько позиций в районе Авдеевки. Они отступили в районе сел Орловка и Тоненькое, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Ожесточенные бои у Тоненького и Орловки принесли свои результаты. Там под натиском нашей армии вооруженные формирования Украины покинули целый ряд позиций», — сказал он.

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Тела украинских военнослужащих остались на поле боя. Игорь Кимаковский сообщил, что подразделения ВСУ не стали их забирать.

Командование украинской армии перебросило под Авдеевку несколько рот, но это не спасло положение. «Известия» сообщили о нехватке боеприпасов ВСУ. Военнопленный Сергей Павлюк заявил, что под шквальным огнем артиллерии бесполезно сопротивляться. Минобороны России показало, как расчет РСЗО «Ураган» уничтожил на Авдеевском направлении очередной опорный пункт.