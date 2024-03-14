Спецоперация 14 марта 2024, 14:28 «Просто поднял руки». Пленный назвал бессмысленным сопротивление при штурме Авдеевки Пленный Павлюк заявил, что сопротивляться ВС России в Авдеевке бесполезно РИА «Новости»

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Российские войска штурмовали Авдеевку с применением минометов, артиллерии и дронов-камикадзе. Вооруженные силы Украины бросали раненых солдат и бежали из города. Военнопленный Сергей Павлюк заявил, что сопротивляться в таких условиях бесполезно. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мужчина попал в плен после того, как сослуживцы оставили его с травмой ноги. Боец ВСУ заявил, что отвод войск проходил хаотично, все бежали, как могли. Российские подразделения без остановки вели артиллерийский и минометный огонь, задействовали беспилотники. Павлюк прятался в разрушенном доме, но потом сдался противнику.

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«Я просто поднял руки и вышел из укрытия. Не сопротивлялся. Со мной обращаются хорошо, напоили, накормили, дали необходимые лекарства», — рассказал он.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил о полном освобождении Авдеевки 17 февраля. Отступая, ВСУ бросили десятки единиц военной техники, в том числе американской.