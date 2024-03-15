Спецоперация 15 марта 2024, 12:26 ВСУ перебросили под Авдеевку несколько рот Кимаковский: ВСУ перебросили роты под Авдеевку для укрепления обороны РИА «Новости»

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Украинская армия пытается организовать подкрепление под Авдеевкой. ВСУ перебросили несколько рот в районы населенных пунктов Бердычи и Орловка для удержания линии обороны. Об этом рассказал ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

«Вооруженные формирования Украины подтянули к Бердычам и Орловке несколько рот, включая резервные подразделения. Пытаются удержать линию обороны», — подчеркнул он.

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Кимаковский уточнил, что в тех районах идут бои. По его словам, это не первая переброска подразделений Вооруженных сил Украины на данный участок фронта. Предыдущие группы уже почти все уничтожили, добавил советник главы ДНР.

Украинский военнопленный Сергей Павлюк рассказал, что российская армия штурмовала Авдеевку, применяя минометы, артиллерию и дроны-камикадзе. По его словам, ВСУ бросали раненых солдат на поле сражения и бежали из города. Павлюк подчеркнул, что сопротивление не имело смысла.