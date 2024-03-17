Спецоперация 17 марта 2024, 18:50 Опорный пункт ВСУ под Авдеевкой снесли из «Урагана» Минобороны показало видео удара по опорному пункту ВСУ из системы «Ураган»

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Российские военные уничтожили расположенный на Авдеевском направлении опорный пункт ВСУ. Удар по цели нанесли из реактивной системы залпового огня «Ураган». Видео с места опубликовала пресс-служба Минобороны.

На опубликованных кадрах бойцы заряжали установки 220-миллиметровыми реактивными снарядами, а после вывели машину на позицию, где началась стрельба по цели.

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По данным ведомства, в результате удара украинские войска потеряли 10 человек убитыми и ранеными.

Сегодня же ВСУ потеряли вертолет Ми-8. Его сбили из переносного зенитного ракетного комплекса «Верба» около села Лукашовка Сумской области Украины.

Удар по воздушному судну нанесли дислоцированные на границе российские военные.

По данным Минобороны, украинский вертолет направлялся в сторону села Козинка Белгородской области, куда диверсанты ВСУ пытались безуспешно прорваться уже несколько дней.