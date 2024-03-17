17 марта 2024, 18:50
Опорный пункт ВСУ под Авдеевкой снесли из «Урагана»
Минобороны показало видео удара по опорному пункту ВСУ из системы «Ураган»
Российские военные уничтожили расположенный на Авдеевском направлении опорный пункт ВСУ. Удар по цели нанесли из реактивной системы залпового огня «Ураган». Видео с места опубликовала пресс-служба Минобороны.
На опубликованных кадрах бойцы заряжали установки 220-миллиметровыми реактивными снарядами, а после вывели машину на позицию, где началась стрельба по цели.
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По данным ведомства, в результате удара украинские войска потеряли 10 человек убитыми и ранеными.
Сегодня же ВСУ потеряли вертолет Ми-8. Его сбили из переносного зенитного ракетного комплекса «Верба» около села Лукашовка Сумской области Украины.
Удар по воздушному судну нанесли дислоцированные на границе российские военные.
По данным Минобороны, украинский вертолет направлялся в сторону села Козинка Белгородской области, куда диверсанты ВСУ пытались безуспешно прорваться уже несколько дней.
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