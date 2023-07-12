Спецоперация 12 июля 2023, 10:34 Украинские войска безуспешно пытались занять позиции России на Угледарском направлении Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ на Угледарском направлении отбросили на исходные позиции РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины попытались захватить позиции российских войск на Угледарском направлении, но понесли большие потери и вернулись на прежние места. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил об этом в эфире «Соловьев Live», сообщил ТАСС.

По его словам, на Угледарском направлении войска Украины продолжили предпринимать попытки взять под контроль позиции Вооруженных сил России. Им не удалось этого сделать.

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«При серьезных потерях противник отброшен на исходные позиции», — сказал он.

Военнослужащие Восточного военного округа остановили очередную атаку ВСУ на Угледарском направлении при помощи противотанковых управляемых ракет, сообщили «Известия». Они позволили нанести максимальный урон, стреляя издалека. Украинские подразделения под Угледаром месяцами отказывались забирать погибших сослуживцев, а некоторые тела минировали — бойцы нашли десятки таких ловушек.