Спецоперация 21 июня 2023, 04:15 «Полный разгром». Российские военные отразили атаку ВСУ на Угледарском направлении Военные ВВО успешно отразили атаку ВСУ на Угледарском направлении

Читать 360tv в

Бойцы Восточного военного округа (ВВО) успешно отразили атаку ВСУ на Угледарском направлении. Для этого военные использовали противотанковые управляемые ракеты, уточнили «Известия».

Расчетами ПТУР уничтожаются формирования, укрепрайоны и техника украинской армии.

Реклама

Издание отметило, что украинские военные все чаще стали добровольно сдаваться в плен. Один из них рассказал корреспонденту, что его и других мужчин забрали в военкомат прямо с завода посреди рабочего дня. Он призвал соотечественников любыми способами избежать мобилизации. Его подразделение в первом же наступлении потерпело поражение.

«Я не ходил в первое наступление. Мое подразделение ходило. Полный разгром!» — заявил боец.

Ранее сообщалось, что российские военные наткнулись под Угледаром в ДНР на десятки заминированных тел украинских военнослужащих. ВСУ отказались хоронить своих солдат и бросили их заминированными.