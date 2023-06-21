21 июня 2023, 04:15
«Полный разгром». Российские военные отразили атаку ВСУ на Угледарском направлении
Военные ВВО успешно отразили атаку ВСУ на Угледарском направлении
Бойцы Восточного военного округа (ВВО) успешно отразили атаку ВСУ на Угледарском направлении. Для этого военные использовали противотанковые управляемые ракеты, уточнили «Известия».
Расчетами ПТУР уничтожаются формирования, укрепрайоны и техника украинской армии.
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Издание отметило, что украинские военные все чаще стали добровольно сдаваться в плен. Один из них рассказал корреспонденту, что его и других мужчин забрали в военкомат прямо с завода посреди рабочего дня. Он призвал соотечественников любыми способами избежать мобилизации. Его подразделение в первом же наступлении потерпело поражение.
«Я не ходил в первое наступление. Мое подразделение ходило. Полный разгром!» — заявил боец.
Ранее сообщалось, что российские военные наткнулись под Угледаром в ДНР на десятки заминированных тел украинских военнослужащих. ВСУ отказались хоронить своих солдат и бросили их заминированными.
Военные
Специальная военная операция РФ на Украине
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