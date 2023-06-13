Армия 13 июня 2023, 06:53 Десятки заминированных тел нашли под Угледаром ВСУ после боев под Угледаром оставили десятки заминированных тел своих военнослужащих Официальный сайт президента Украины

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Российские войска наткнулись под Угледаром в ДНР на десятки заминированных тел украинских военнослужащих. Боец с позывным Педагог сказал ТАСС, что Вооруженные силы Украины отказались хоронить своих солдат.

«Они оставили очень много тел, их десятки. Их бросили заминированными. <…> Зачем они минируют своих людей? Это низкий поступок», — сказал военнослужащий.

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По его словам, украинские войска отказались забирать погибших сослуживцев, и многие остались на линии фронта непогребенными. Местами заряд срабатывал — боец сказал, что в таких случаях хоронить нечего.

Замполит добровольческого отряда «Тигр» с позывным Педагог заявил РИА «Новости», что некоторые тела пролежали под Угледаром с октября. Российские солдаты прикопали их. Однако ВСУ не стали договариваться об обмене погибшими, просьб передать тела не поступало.