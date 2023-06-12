Спецоперация 12 июня 2023, 21:43 «Лежат с октября». Доброволец рассказал, что ВСУ не забирают тела погибших месяцами Замполит отряда «Тигр» Педагог: ВСУ не забирают тела погибших под Угледаром месяцами РИА «Новости»

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Командиры ВСУ не заботятся об эвакуации тел своих погибших бойцов под Угледаром. Об этом РИА «Новости» заявил замполит добровольческого отряда «Тигр» с позывным Педагог.

«Тела лежат еще с октября месяца. Из уже телами-то не назовешь. Мы их прикопали, есть у нас места. Неглубоко пока. <…> Так они поступают со своими бойцами», — сказал он.

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По словам военного, представители украинской армии ни разу не попытались выйти на контакт и договориться об обмене телами погибших. При этом российская сторона всегда готова к переговорам. Хотя, по словам замполита, известно, «как они поступают с нашими ребятами», имея ввиду издевательства над телами.

Ранее сообщалось, что украинские врачи в херсонском госпитале тайно изымают органы из тел погибших солдат ВСУ для трансплантации. После проведения операции тела бойцов сжигают, а родственникам сообщают, что солдат пропал без вести.