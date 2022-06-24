Украинские власти признали успех войск ЛНР и России в Лисичанске

Российские войска и силы ЛНР ведут успешные бои за Лисичанск. Вооруженные силы Украины и нацбатальоны начали отступление. Об этом заявил глава подконтрольной Украине администрации Луганской области Сергей Гайдай, сообщил ТАСС.

«В Лисичанск со стороны Золотого и Тошковки продвигается противник, и они действительно имеют успех на некоторых позициях, в некоторых населенных пунктах», — сказал украинский чиновник в интервью украинскому телеканалу «Дом».

Он объяснил поражение ВСУ сложным ландшафтом Лисичанска, необходимостью иметь много боевых точек и превосходящими силами российских и республиканских войск. Сергей Гайдай сообщил, что солдаты Вооруженных сил Украины и Нацгвардии получили приказ отходить на другие позиции.

Союзные силы закрепились на южной окраине Лисичанска и подходят к западной, украинские бойцы стали массово сдаваться в плен. Военное командование Украины отдало приказ об отступлении из находящегося неподалеку Северодонецка.