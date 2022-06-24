Луганские войска закрепились на юге Лисичанска

Силы Луганской Народной Республики закрепились в районе завода резино-технических изделий на южной окраине Лисичанска, сообщил источник РИА «Новости».

«Здесь удалось закрепиться. В частности, занять опорный пункт и блокпост, расположенные на месте бывшего поста ГАИ», — сказал он.

В южной части города находится промзона и дома для работников завода резино-технических изделий. Передовые отряды Народной милиции ЛНР заняли их, однако украинские военные продолжили обстрелы. Сейчас в районе РТИ идут стрелковые бои, ВСУ также используют минометы.

Луганские войска с союзниками наступают с западных окраин города. Националисты пытаются выбраться из города по проселочным дорогам и полям.