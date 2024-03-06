Спецоперация 06 марта 2024, 13:18 Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе «Страна.ua»: в Одессе прогремел взрыв РИА «Новости»

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В Одессе случился взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

По данным Telegram-канала Readovka, взрыв произошел в порту, где могло проходить награждение бойцов ВСУ. Кроме того, в этот момент в городе мог находиться президент Украины Владимир Зеленский.

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Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале о взрыве не упомянул, но сообщил об объявлении воздушной тревоги в 11:41 и ее отбое в 12:18. Когда сирены заработали, он призвал жителей проследовать в укрытие.

Утром 6 марта воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины. Местные СМИ писали, что вероятная причина — взлет российских самолетов МиГ-31К, которые могли быть «носителями „Кинжалов“». По данным на 13:10, тревога действует только на подконтрольной Украине части территории Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Взрывы в Одессе также гремели в ночь на 6 марта и — трижды — в ночь на 5-е.