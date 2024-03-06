Мир 06 марта 2024, 00:23 Мощные взрывы прогремели в Одессе Unsplash

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Жители Одессы услышали звуки взрывов. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

По данным из ресурса по оповещению населения, воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

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В ночь на 5 марта в Одессе три раза прогремели взрывы. По данным «Украина.ру», их услышали жители населенного пункта Дачное. В регионе также ревели сирены воздушной тревоги.

Помимо этого, взрывы в Одесской области прогремели 2 марта. Перед этим там объявили воздушную тревогу. Как заявили местные СМИ, в городе сработали системы ПВО.

Также 1 марта мощный взрыв случился в городе Николаеве на Украине. За день до этого серия взрывов прогремела в городе Константиновка на подконтрольной Киеву части ДНР. Перед этим там звучали сигналы воздушной тревоги.