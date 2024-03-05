Мир 05 марта 2024, 02:28 Взрывы в Одессе раздались третий раз за ночь Unsplash

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В Одессе уже в третий раз за ночь прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

До этого появились данные о взрывах в Одесской области. По данным «Украина.ру», громкие звуки услышали жители населенного пункта Дачное. В регионе объявили воздушную тревогу.

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О взрывах в Одесской области также сообщили 2 марта. Перед этим в регионе ревели сирены воздушной тревоги. Как отметили местные журналисты, в Одессе сработали системы противовоздушной обороны.

В этот же день украинские военные сообщили о ракетах, летящих на город Кривой Рог в Днепропетровской области. Также взрывы прогремели в украинском городе Николаеве.

В конце февраля в интернете опубликовали видео взорванного украинского склада в Хмельницком, где хранились снаряды с обедненным ураном. Кадры могли быть сняты в прошлом году.