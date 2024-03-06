Мир 06 марта 2024, 09:48 Воздушную тревогу объявили по всей Украине Michael Kudryavtsev/Russian Look/globallookpress

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Во всех регионах Украины включили сирену, оповещающую воздушную тревогу. Об этом сообщили онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сначала появилась информация о опасности с воздуха в Киеве и области. По данным Telegram-канала издания «Страна.ua», причиной воздушной тревоги мог стать взлет российских самолетов МиГ-31К, которые являются «вероятными носителями „Кинжалов“». В ночь на среду, 6 марта, в Одессе прогремели взрывы. Местные жители услышали звуки громких хлопков.

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Ресурс по оповещению населения сообщал о воздушной тревоге в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

В первых числах марта взрывы также прогремели в Николаеве. А в Кривом роге Вооруженные силы Украины объявили ракетную опасность.