Спецоперация 16 апреля 2024, 14:11 Украинская армия за сутки потеряла до 630 военнослужащих на Донецком направлении Минобороны: на Донецком направлении ВСУ потеряли до 630 солдат и бронемашину Ministry of Defense of Ukraine

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Группировка войск «Юг» заняла новые рубежи на Донецком направлении. Украинская армия за сутки потеряла до 630 военнослужащих и технику, сообщило Минобороны России.

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи», — сообщила пресс-служба.

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Российские войска поразили технику и подразделения 28-й, 93-й механизированных бригад, 46-й аэромобильной и 92-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины. Бои вели у населенных пунктов Красногоровка, Андреевка, Курдюмовка и Клещеевка.

В процессе контрбатарейной борьбы уничтожили самоходные артиллерийские установки Paladin, Krab и «Акация», буксируемую гаубицу М119 и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота». ВСУ лишились до 630 военнослужащих, четырех автомобилей и одной боевой бронемашины.

В Херсонской области атаковали высадившихся на правом берегу Днепра украинских морпехов, сообщил RT. В Хмельницкой области нанесли удар в районе военного аэродрома.