Спецоперация 05 марта 2023, 15:01 Российские военные уничтожили американскую САУ Paladin на Донецком направлении Минобороны России сообщило об уничтожении САУ Paladin на Донецком направлении Википедия

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Российские военные в ходе боев на Донецком направлении уничтожили американскую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

«Подразделения Южной группировки войск уничтожили американскую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin на Донецком направлении», — сказал он.

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Кроме того, в результате ударов артиллерии и авиации украинские националисты потеряли гаубицу Д-30, боевую машину РСЗО «Смерч», самоходный миномет «Тюльпан», самоходную гаубицу «Гвоздика», артиллерийскую систему М777, семь автомобилей, четыре бронированные машины, одну боевую машину пехоты и свыше 210 человек живой силы.

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Ранее Минобороны сообщило, что бойцы группировки войск «Центр» за прошлые сутки уничтожили до 180 украинских боевиков на Краснолиманском направлении.