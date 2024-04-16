Спецоперация 16 апреля 2024, 11:11 Украинских морпехов на лодках ликвидировали при высадке на правом берегу Днепра Губернатор Сальдо: ВС России ликвидировали 9 лодок с 20 бойцами ВСУ на Днепре РИА «Новости»

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Российские войска засекли высадку украинского десанта на правом берегу Днепра и нанесли удар. Уничтожили девять лодок и до 20 морпехов, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Ночью был нанесен удар по месту посадки десанта на правом берегу Днепра. Уничтожены девять лодок и до 20 боевиков из так называемых 35-й и 37-й бригад морской пехоты», — заявил он.

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Владимир Сальдо сообщил, что в общей сложности за сутки Вооруженные силы Украины на Херсонском направлении потеряли до 60 военнослужащих, 83 разведывательных и ударных беспилотника, девять орудий и два автомобиля. Группировка войск «Днепр», по информации губернатора, поразила технику и солдат 65-й механизированной бригады ВСУ в районе села Работино в Запорожской области и обороняла левобережье.

Украинские подразделения начали готовить город Херсон к уличным боям. Они возвели бетонные укрепления и оборудовали огневые позиции в жилых домах.