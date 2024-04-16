16 апреля 2024, 11:22
Российские войска атаковали район аэродрома в Хмельницкой области
ВС России ударили по району аэродрома в Хмельницкой области
Российские бойцы ударили по району военного аэродрома в Хмельницкой области. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег.
«В районе трех часов ночи в Староконстантинове опять в районе аэродрома военного прилетело. Конкретики пока нет, была детонация, скорые», — отметил он.
Реклама
По его словам, на этом аэродроме обучают летчиков. Пилоты живут там же в казармах. На территории аэродрома есть учебные заведения. Несколько из них уже разрушены, уточнил Лебедев.
Как уточнили в подполье, этот аэродром готовят для принятия истребителей F-16 американского производства. В его районе находятся бомбовый склад, полигон и железобетонный и асфальтовый заводы. Также там расположены склады облпотребсоюза и электрическая подстанция.
Лебедев рассказал, что в ночь на вторник, 16 апреля, российские бойцы ударили по складу украинской армии в городе Умань в Черкасской области. Объект расположен вблизи железнодорожной станции города.
Истребители
Украина
Заводы
Полигоны
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама