Спецоперация 16 апреля 2024, 11:22 Российские войска атаковали район аэродрома в Хмельницкой области ВС России ударили по району аэродрома в Хмельницкой области РИА «Новости»

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Российские бойцы ударили по району военного аэродрома в Хмельницкой области. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег.

«В районе трех часов ночи в Староконстантинове опять в районе аэродрома военного прилетело. Конкретики пока нет, была детонация, скорые», — отметил он.

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По его словам, на этом аэродроме обучают летчиков. Пилоты живут там же в казармах. На территории аэродрома есть учебные заведения. Несколько из них уже разрушены, уточнил Лебедев.

Как уточнили в подполье, этот аэродром готовят для принятия истребителей F-16 американского производства. В его районе находятся бомбовый склад, полигон и железобетонный и асфальтовый заводы. Также там расположены склады облпотребсоюза и электрическая подстанция.

Лебедев рассказал, что в ночь на вторник, 16 апреля, российские бойцы ударили по складу украинской армии в городе Умань в Черкасской области. Объект расположен вблизи железнодорожной станции города.