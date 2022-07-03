Россия пока воздерживается от ответа на действия Украины, но внимательно следит за ситуацией. Украине «не поздоровится», если провокации продолжатся, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы до сих пор воздерживаемся от таких шагов, но будем очень внимательно следить за развитием ситуации. Тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжения провокаций им не поздоровится», — процитировало Захарову РИА «Новости».

Серия взрывов разбудила белгородцев сегодня ночью. По данным Минобороны, ВСУ нанесли преднамеренный удар баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым кварталам Белгорода. Погибли четыре человека, в том числе трое граждан Украины, еще четверо пострадали. Повреждено множество многоквартирных и частных домов, некоторые разрушены до основания.

Два украинских беспилотника в эту же ночь сбили на подлете к Курску, никто не пострадал.