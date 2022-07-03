Средства ПВО России ночью сбили два украинских беспилотника на подлете к Курску

Средства противовоздушной обороны России ночью сбили на подлете к Курску два украинских беспилотника «Стриж». Благодаря грамотным действиям военных никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

«К сожалению, иная ситуация в Белгороде: в результате атаки противника есть убитые и раненые среди жителей, разрушены дома мирных граждан», — напомнил глава региона.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших «от себя лично и от всех курян».

Серия взрывов прогремела в Белгороде глубокой ночью. По официальным данным, погибли трое и пострадали по крайней мере четверо, в том числе ребенок. Частично разрушены 11 многоэтажек и 39 частных домов, из которых пять уничтожены полностью. Последствия взрывов попали на фото и видео.

Сенатор Андрей Клишас назвал случившееся «прямым актом агрессии со стороны Украины» и заявил, что нужен «самый жесткий, в том числе военный», ответ.