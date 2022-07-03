В ночь на 3 июля ВСУ преднамеренно обстреляли территории Курской и Белгородской областей, на которых не было военных объектов. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Сегодня ночью, с 03:00 до 03:30 по московскому времени, киевским режимом был совершен преднамеренный удар баллистическими ракетами „Точка-У“ с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 „Рейс“ по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов», — сообщил он.

Конашенков отметил, что украинская сторона заранее готовила этот обстрел. По его словам, запуск ракет в ночь на 3 июля направлен против мирных граждан России.

Также официальный представитель Минобороны заявил, что средства ПВО РФ успешно перехватили все три ракеты «Точка-У». Повреждения жилых домов произошли из-за падения обломков этого снаряда.

Кроме того, ВСУ направили два беспилотника в сторону Курса. Оба БПЛА были начинены взрывчаткой. По словам Конашенкова, их успешно сбили средства ПВО России.