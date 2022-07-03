Трое украинцев погибли в Белгородской области от обстрелов ВСУ

Ночной обстрел Белгородской области ракетами «Точка-У» со стороны ВСУ унес жизни как минимум четырех местных жителей. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня была одна из самых тяжелых ночей для Белгородской области. ВСУ нанесли удар тремя неуправляемыми ракетами „Точка-У“», — сообщил он.

По его словам, все три снаряда были успешно сбиты в воздухе российскими системами ПВО. Однако упавшие обломки ракет нанесли урон местному населению. Гладков отметил, что разрушения произошли в результате падения одной из ракет на жилой квартал. После приземления она сдетонировала и взорвалась. Это и стало причиной основных разрушений.

«По информации, которая есть у меня на сегодняшний момент, четыре человека погибли. Один из них — гражданин России, еще трое — граждане Украины», — сказал глава Белгородской области.

Он сказал, что такими обстрелами ВСУ убивают своих соотечественников на территории РФ. Гладков назвал такие действия абсолютным верхом цинизма.

Глава Белгородской области заявил, что семьям жертв обстрела — граждан России регион выплатит по три миллиона рублей. Он отметил, что сумма сопоставима с компенсацией родным военнослужащих, погибших в ходе спецоперации России на Украине.

По его словам, жизни других пострадавших ничего не угрожает. Гладков поблагодарил сотрудников правоохранительных и спасательных служб за оперативную и слаженную работу.

Также глава региона рассказал о разрушениях в результате обстрела. По его словам, пострадал 21 многоквартирный дом и 40 частных домовладений. Он пообещал выделить средства на их восстановление из бюджета Белгородской области.