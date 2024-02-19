Спецоперация 19 февраля 2024, 16:10 Украина подготовит кровавую провокацию для прикрытия позорного бегства из Авдеевки Рогов: Украина готовит кровавую провокацию после отступления ВСУ из Авдеевки РИА «Новости»

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Украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским готовят кровавую провокацию на фоне бегства их войск из Авдеевки. Об этом предупредил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов в интервью РИА «Новости».

«Готовится кровавая провокация, чтобы все говорили о ней, а не о бегстве украинских боевиков из Авдеевки и успехах российской армии», — рассказал он.

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Рогов уточнил, что информация поступает от источников из окружения высшего руководства режима Зеленского. Большая вероятность, что украинские боевики ударят по Донецку.

Большое число солдат украинской армии сдались в плен российским бойцам в Авдеевке, чтобы сохранить себе жизнь. Вооруженные силы России продвинулись почти на девять километров после освобождения Авдеевки. За один день потери украинской армии превысили 1,5 тысячи человек.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что в Авдеевке зафиксировали множество военных преступлений ВСУ против мирных жителей. Российские власти работают с пострадавшими от рук боевиков и продолжают эвакуацию людей.