Спецоперация 19 февраля 2024, 11:46 Украинские военные массово сдавались в плен в Авдеевке Пушилин подтвердил данные о большом количестве пленных боевиков ВСУ в Авдеевке РИА «Новости»

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Большое количество боевиков ВСУ сдавались в плен в Авдеевке. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, солдатам украинской армии пришлось массово сдаваться в плен, чтобы сохранить себе жизнь.

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«По той информации, которая у меня есть, их (пленных — прим. ред.) достаточно немалое количество», — указал Пушилин.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС России после освобождения Авдеевки продвинулись еще на 8,6 километра. ВСУ потеряли около 1,5 тысячи военных. В ведомстве добавили, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал приказ о выходе из Авдеевки только через сутки после неконтролируемого бегства бойцов из города.

Российские военные продолжили зачищать освобожденные территории, так как разрозненные группы боевиков ВСУ могут прятаться в домах.