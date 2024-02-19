Спецоперация 19 февраля 2024, 14:50 Множество военных преступлений ВСУ зафиксировали в Авдеевке Глава ДНР Пушилин: в Авдеевке зафиксировали множество военных преступлений ВСУ РИА «Новости»

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В Авдеевке зафиксировали множество военных преступлений Вооруженных сил Украины в отношении мирных жителей. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу «Россия 24».

Отношение ВСУ к мирному населению резко ухудшилось в последние недели перед тем, как украинские войска оставили населенный пункт. Российские власти работают с пострадавшими от рук боевиков и продолжают эвакуацию людей в пункты временного размещения.

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«Множество зафиксировано именно военных преступлений по отношению к гражданским. Все документируется — это очень важно для последующих судов, для последующего установления ответственности за все эти преступления», — подчеркнул Пушилин.

Глава Донецкой Народной Республики также рассказал о многочисленных пленных бойцах ВСУ, которые сдались при отступлении армии из Авдеевки. Таким образом украинцы решили спасти себе жизнь.

Минобороны ранее сообщило, что Вооруженные силы России после освобождения Авдеевки продвинулись еще на 8,6 километра. Украинские войска потеряли около 1,5 тысячи человек. Главком ВСУ Александр Сырский приказал выйти из Авдеевки лишь через сутки после неконтролируемого бегства бойцов из города.