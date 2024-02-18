Спецоперация 18 февраля 2024, 14:19 ВС России продвинулись почти на девять километров после освобождения Авдеевки Минобороны: после освобождения Авдеевки ВС России продвинулись на 8,6 километра РИА «Новости»

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После освобождения Авдеевки в Донецкой Народной Республике российская армия продвинулась на глубину 8,6 километра. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в ходе наступательных действий 17 февраля продвинулись на 8,6 километра в глубину позиций противника», — заявили в ведомстве.

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В Минобороны напомнили, что в ходе субботы потери украинской армии превысили 1,5 тысячи человек. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что российская армия продолжила наступление в районе Авдеевки, чтобы не позволить противнику укрепиться на новых оборонительных рубежах. По его словам, доклады о ситуации в этом районе президенту Владимиру Путину перевели в режим реального времени.

Глава ДНР Денис Пушилин подчеркивал, что после освобождения Авдеевки число обстрелов мирных населенных пунктов республики сократится.