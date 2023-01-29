Спецоперация 29 января 2023, 07:26 Уголовное дело возбудили по факту удара ВСУ по больнице в Новоайдаре Председатель СК Бастрыкин поручил возбудить дело по факту удара ВСУ по больнице в ЛНР Telegram

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Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело по факту гибели людей в результате удара ВСУ по больнице в Новоайдаре. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Следователи вместе с оперативными службами и военными установят все обстоятельства преступления и причастных к нему украинских военных.

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СК России расследует и другие факты преступных действий ВСУ, в том числе обстрел Кировского Донецка из ракет РСЗО HIMARS 28 января. Ракета попала в гараж, также пострадал жилой дом. В этом же районе ребенок подорвался на мине «Лепесток», сейчас он находится в больнице. Кроме того, следователи проверят сообщение о том, что иностранные наемники убили мирного жителя Донбасса.

По результатам расследования дадут уголовно-правовую оценку.